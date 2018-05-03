Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş karşılaşması bu akşam 57. dakikadan itibaren oynanmak üzere saat 20.30'da ATV ekranlarında naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman sahaya çıktı.







FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NELER YAŞANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasının kaldığı yerden seyircisiz olarak oynanmasına karar vermesi üzerine siyah beyazlı ekip resmi sitesinden yayımladığı mesajda karşılaşmaya çıkmama kararı aldığını açıklamıştı.

Beşiktaş, 1 Mayıs tarihinde TFF'nin, derbinin kaldığı yerden oynanması yönündeki kararına karşı TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuş ancak bu itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedilmişti.

Statü gereği sarı lacivertli ekip 20.30'da Ülker Stadı'nda yerini alacak ve 15 dakika bekleyecek. Bu süre sonunda Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması durumunda hakem Mete Kalkavan karşılaşmayı bir kez daha tatil edecek ve Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün herhangi bir takım veya takımların maça çıkmaması halini düzenleyen ilgili hükmü uyarınca karşılaşmanın sonucu Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlanacak ve 9 Mayıs'taki kupa finalinde Akhisar'ın rakibi Fenerbahçe olacak.

BEŞİKTAŞ'A AĞIR FATURA

Öte yandan sahaya çıkmama kararı neticesiyle Beşiktaş'ı ağır bir fatura bekliyor olacak. Önümüzdeki sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edemeyecek olan Beşiktaş, kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili olarak da herhangi bir talepte bulunamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün 8. maddesinin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."





