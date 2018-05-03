Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar rakibi Mimi Nikolova Hristova'yı 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Etiketler: Elif Jale Yeşilırmak , Altın madalya , Avrupa Güreş Şampiyonası
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar rakibi Mimi Nikolova Hristova'yı 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.