;
Yol Durumu
  1. Fenerbahçe - Beşiktaş | Fenerbahçe kafilesi stadyuma ulaştı
  2. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı oynanacak mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

kazandı

Etiketler: , ,
  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 19:20
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ