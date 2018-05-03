Fenerbahçe'nin gündemine gelen Brezilyalı stoper Gleison Bremer, Haziran ayına kadar Sarı-Lacivertli kulüpten süre istedi. Brezilya ekibi Atletico MG'nin 21 yaşındaki stoperi Bremer, "İtalya'dan ve Türkiye'denönemli transfer teklifleri var. Ama acelem yok. Haziran ayına kadar kararımı vereceğim" dedi.
Bremer süre istedi
Etiketler: Brezilya , Türkiye , Fenerbahçe
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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