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Bremer süre istedi

Bremer süre istedi

'nin gündemine gelen lı stoper Gleison Bremer, Haziran ayına kadar Sarı-Lacivertli kulüpten süre istedi. Brezilya ekibi Atletico MG'nin 21 yaşındaki stoperi Bremer, "İtalya'dan ve 'denönemli transfer teklifleri var. Ama acelem yok. Haziran ayına kadar kararımı vereceğim" dedi.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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