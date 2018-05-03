Bremer süre istedi

Fenerbahçe'nin gündemine gelen Brezilyalı stoper Gleison Bremer, Haziran ayına kadar Sarı-Lacivertli kulüpten süre istedi. Brezilya ekibi Atletico MG'nin 21 yaşındaki stoperi Bremer, "İtalya'dan ve Türkiye'denönemli transfer teklifleri var. Ama acelem yok. Haziran ayına kadar kararımı vereceğim" dedi.