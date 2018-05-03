Beklerin katkısı 2 gol, 12 asist

Cimbom'un üç beki Nagatomo, Marian ve Linnes futbollarıyla fark yaratıyor. Sarı- Kırmızılılar, bu üç futbolcudan ligde 2 gol 12 asistlik katkı aldı. Linnes ve Nagatomo, Beşiktaş derbisinde yıldızlaşmıştı.