Cimbom'un üç beki Nagatomo, Marian ve Linnes futbollarıyla fark yaratıyor. Sarı- Kırmızılılar, bu üç futbolcudan ligde 2 gol 12 asistlik katkı aldı. Linnes ve Nagatomo, Beşiktaş derbisinde yıldızlaşmıştı.
Beklerin katkısı 2 gol, 12 asist
Etiketler: Sarı Kırmızılılar , Galatasaray
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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