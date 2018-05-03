;
Yol Durumu
  1. 50 bin kişilik duvar
  2. Kupa 1'de finalin adı belli oldu

Beklerin katkısı 2 gol, 12 asist

Beklerin katkısı 2 gol, 12 asist
Cimbom'un üç beki Nagatomo, Marian ve Linnes futbollarıyla fark yaratıyor. Sarı- Kırmızılılar, bu üç futbolcudan ligde 2 gol 12 asistlik katkı aldı. Linnes ve Nagatomo, Beşiktaş derbisinde yıldızlaşmıştı.
Etiketler: ,
  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ