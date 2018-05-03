Albayrak: Allah’ın izniyle bonservisi alacağız

Galatasaray yöneticisi Abdürahim Albayrak, taraftarların sevgilisi olan Nagatomo ile ilgili konuştu. Albayrak, "Fatih Hocanın sürprizi olacak demiştim. Nagatomo dediğim zaman birçok arkadaş güldü, 'O mu yıldız' dediler. İşte o Nagatomo, Japon yıldız. Allah'ın izniyle bonservisini alacağız" dedi.



CENGİZ'İN LİSTESİNDE OLACAĞIM

Seçimde mevcut başkan Mustafa Cengiz'in listesinde yer alacağını da belirken Albayrak, "Herkesin takdir edeceği bir liste yapıyoruz. İkinci başkan olarak görev alacağım" açıklamasını yaptı.