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3’te 3’le bitiririz

’un genç yıldızı , Kasımpaşa, Bursa ve Karabük engelini geçerek ligi tamamlayacaklarını söyledi

3’te 3’le bitiririz

Karadeniz Fırtınası'nın genç yıldızlarından , Süper Lig'de son dönemece geldiklerini ve Avrupa bileti almak istediklerini söyledi.

ASLA KAYIP YAŞAMAYIZ

Genç futbolcu, "İki sezondur Avrupa Kupaları'na gidemiyoruz. Bu sezon Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Önümüzde 3 maç kaldı. Bu üç maçta kayıp yaşayacağımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ

Genç oyuncu, "Kasımpaşa, Bursaspor ve Karabükspor'a puan vermeyiz. Rıza hocamızla birlikte sürekli toplantı yapıyoruz. Bu sezon ligi daha da üstlerde tamamlayabilirdik. Ama sakatlıklar ve şanssızlıklar yaşadık. Önümüzdeki sezon daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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