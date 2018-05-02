Valbuena zamanı

Kasımpaşa maçının 2. yarısında oyuna girerek çok iyi bir performans gösteren ve bir de gol atan Mathieu Valbuena, teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözüne girdi! Kocaman'ın Fransız futbolcuyu hafta sonu oynanacak Bursa maçında ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı ifade ediliyor.
AATIF SAĞA GEÇECEK
Kulübe yakın kaynaklar, Valbuena'nın sol kanatta Aatıf'ın ise sağda maça başlama olasılığının yüksek olduğunu dile getiriyorlar. Kasımpaşa maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Dirar'ın durumunun iyiye gitmesine rağmen Kocaman'ınoyuncusunun riske etmek istemediği de gelen haberler arasında.
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