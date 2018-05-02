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Valbuena zamanı

Kasımpaşa maçının 2. yarısında oyuna giren, futbolu ve golüyle göz dolduran Valbuena, ligdeki Bursa maçında ilk 11’e yakın. Kocaman Aatıf’ı sağa koyup, Fransız yıldıza solda görev vermeyi planlıyor

Valbuena zamanı

Kasımpaşa maçının 2. yarısında oyuna girerek çok iyi bir performans gösteren ve bir de gol atan , teknik direktör 'ın gözüne girdi! Kocaman'ın Fransız futbolcuyu hafta sonu oynanacak Bursa maçında ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı ifade ediliyor.

AATIF SAĞA GEÇECEK

Kulübe yakın kaynaklar, Valbuena'nın sol kanatta Aatıf'ın ise sağda maça başlama olasılığının yüksek olduğunu dile getiriyorlar. Kasımpaşa maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Dirar'ın durumunun iyiye gitmesine rağmen Kocaman'ınoyuncusunun riske etmek istemediği de gelen haberler arasında.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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