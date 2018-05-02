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  1. Josef: Kararı kulübüm verir

Şimdi takım olduk!

, “2. yarı ile birlikte sistemimiz oturdu. İlk yarıda kaybettiğimiz puanları arıyoruz” dedi

Şimdi takım olduk!

'nin Brezilyalı yıldızı , ligin 2. yarısında en iyi takımın Fenerbahçe olduğunu savunarak, "2. yarı ile birlikte sistemimiz oturdu. Taşların yerine oturması biraz zaman aldı" dedi. Giuliano, ligin ilk yarıdaki puan kayıplarını aradıklarını ama son maça kadar mücadele edeceklerini de söyledi.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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