Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, ligin 2. yarısında en iyi takımın Fenerbahçe olduğunu savunarak, "2. yarı ile birlikte sistemimiz oturdu. Taşların yerine oturması biraz zaman aldı" dedi. Giuliano, ligin ilk yarıdaki puan kayıplarını aradıklarını ama son maça kadar mücadele edeceklerini de söyledi.
Şimdi takım olduk!
Giuliano, “2. yarı ile birlikte sistemimiz oturdu. İlk yarıda kaybettiğimiz puanları arıyoruz” dedi
Etiketler: Fenerbahçe , Giuliano
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.