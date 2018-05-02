Şimdi takım olduk!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, ligin 2. yarısında en iyi takımın Fenerbahçe olduğunu savunarak, "2. yarı ile birlikte sistemimiz oturdu. Taşların yerine oturması biraz zaman aldı" dedi. Giuliano, ligin ilk yarıdaki puan kayıplarını aradıklarını ama son maça kadar mücadele edeceklerini de söyledi.