Şampiyonluk kelimesi yasak

Ligde bitime üç hafta kala şampiyonluk yarışında önde olan Galatasaray'da seferberlik ilan edildi. Fatih Terim, Beşiktaş galibiyetinin ardından birçok kesim tarafından şampiyon gibi gösterilmelerinden büyük rahatsızlık duyuyor. Tecrübeli teknik adam bu nedenle takımda gevşeme yaşanmaması için önlemleri alıyor.



AMAN MOTİVASYON DÜŞMESİN

Florya'da şampiyonlukla ilgili konuşulmasını yasaklayan Terim, futbolcularıyla sürekli toplantılar yapıyor. Tecrübeli hoca, Akhisar maçı öncesinde Florya'daki konsantrasyonu üst seviyede tutmak istiyor.



HERKES BÜYÜK UĞRAŞ VERİYOR

Yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın instagram'dan gönderdiği mesaj ve kulübün 'konsantrasyon' temalı video paylaşımı da dikkat çekti. Kulüpte herkes son üç haftada hata yapılmaması için uğraş veriyor.



TÜM EMEKLERİMİZ BOŞA GİDER

Kısa süre önce kupada kendilerine darbe vuran Akhisar'ı bu kez yenmek isteyen başarılı hoca, futbolcularına maçın zorluğunu anlatıyor. Terim'in "En küçük hatada tüm emeklerimiz boşa gider" dediği öğrendi.