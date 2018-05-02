Kanarya Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yüksek tempolu geçen antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu gözden kaçmadı.
Samandıra'da yüksek tempo
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası , Beşiktaş , Fenerbahçe
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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