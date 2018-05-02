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Samandıra'da yüksek tempo

Samandırada yüksek tempo

Kanarya yarı final rövanş maçında ile Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yüksek tempolu geçen antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu gözden kaçmadı.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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