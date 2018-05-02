Ligin devre arasında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan, İngiltere'ye transferi de son anda yatan Ozan Tufan, yeni sezonda Fenerbahçe'de kalıp kendisini yeniden ispatlamak istiyor. Antrenmanlarda iyi çalışan milli futbolcunun takım arkadaşlarına "Ben kalmak istiyorum. Ama kadroda istenmezsem o zaman yurt dışı timaslara başlarım. Her şeyi zaman gösterir" dediği öğrenildi.
Ozan Tufan kalmak istiyor
Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen milli futbolcunun önceliği yine Fenerbahçe
Etiketler: Ozan Tufan , Aykut Kocaman , Fenerbahçe , kadro dışı
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
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