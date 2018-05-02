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kalmak istiyor

kaldıktan sonra affedilen milli futbolcunun önceliği yine

Ozan Tufan kalmak istiyor
Ligin devre arasında teknik direktör tarafından bırakılan, İngiltere'ye transferi de son anda yatan , yeni sezonda 'de kalıp kendisini yeniden ispatlamak istiyor. Antrenmanlarda iyi çalışan milli futbolcunun takım arkadaşlarına "Ben kalmak istiyorum. Ama kadroda istenmezsem o zaman yurt dışı timaslara başlarım. Her şeyi zaman gösterir" dediği öğrenildi.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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