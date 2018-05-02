F.Bahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'den iddialı açıklamalar... Tecrübeli kaleci, "Süper Lig'de son 3 hafta... Henüz lig bitmedi. Galatasaray'ın büyük avantajı olabilir ama sürpriz bir son yaşanabilir" diye konuştu. Volkan Demirel, şampiyon olamamaları durumunda Şampiyonlar Ligi bileti almak istediklerini de sözlerine ekledi.
Lig henüz bitmedi
Etiketler: Volkan Demirel , süper lig , Galatasaray
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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