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Lig henüz bitmedi

Lig henüz bitmedi

F.Bahçe'nin kalecisi 'den iddialı açıklamalar... Tecrübeli kaleci, "'de son 3 hafta... Henüz lig bitmedi. 'ın büyük avantajı olabilir ama sürpriz bir son yaşanabilir" diye konuştu. Volkan Demirel, şampiyon olamamaları durumunda Şampiyonlar Ligi bileti almak istediklerini de sözlerine ekledi.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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