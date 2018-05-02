Lig henüz bitmedi

F.Bahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'den iddialı açıklamalar... Tecrübeli kaleci, "Süper Lig'de son 3 hafta... Henüz lig bitmedi. Galatasaray'ın büyük avantajı olabilir ama sürpriz bir son yaşanabilir" diye konuştu. Volkan Demirel, şampiyon olamamaları durumunda Şampiyonlar Ligi bileti almak istediklerini de sözlerine ekledi.