Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu Josef de Souza, transferin kendi gündeminde olmadığını bu konuda kararı Fenerbahçe yönetiminin vereceğini belirtti. Brezilyalı futbolcu, "Ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Sözleşmem var. Kulübüm gitmemi isterse o zaman düşünürüm" dedi.
Josef: Kararı kulübüm verir
Etiketler: Josef de Souza , Fenerbahçe
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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