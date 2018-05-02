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Josef: Kararı kulübüm verir

Josef: Kararı kulübüm verir

'nin orta sahadaki dinamosu , transferin kendi gündeminde olmadığını bu konuda kararı Fenerbahçe yönetiminin vereceğini belirtti. Brezilyalı futbolcu, "Ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Sözleşmem var. Kulübüm gitmemi isterse o zaman düşünürüm" dedi.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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