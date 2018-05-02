Josef: Kararı kulübüm verir

Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu Josef de Souza, transferin kendi gündeminde olmadığını bu konuda kararı Fenerbahçe yönetiminin vereceğini belirtti. Brezilyalı futbolcu, "Ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Sözleşmem var. Kulübüm gitmemi isterse o zaman düşünürüm" dedi.