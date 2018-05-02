İtalyan basınında Bremer iddiası

İtalya'da Radio Kiss Kiss'in duyurduğu habere göre Fenerbahçe'nin Brezilya ekibi Atletico MG'nin 21 yaşındaki stoperi Gleison Bremer'i istediği kaydedildi. 21 yaşında ve 1.88 boyundaki Brezilyalı stoperi Fenerbahçe ile birlikte Roma'nın istediği ifade edildi.