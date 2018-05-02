;
Yol Durumu
  1. Valbuena zamanı

n basınında Bremer iddiası

İtalyan basınında Bremer iddiası

'da Radio Kiss Kiss'in duyurduğu habere göre 'nin ekibi Atletico MG'nin 21 yaşındaki stoperi Gleison Bremer'i istediği kaydedildi. 21 yaşında ve 1.88 boyundaki Brezilyalı stoperi Fenerbahçe ile birlikte Roma'nın istediği ifade edildi.

Etiketler: , ,
  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ