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’ya Lviv’de anlamlı ödül

Hamza Yerlikaya’ya Lviv’de anlamlı ödül
Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (UBIKS) tarafından düzenlenen Ahmet Hamdi Turgut Ödülleri'nin ikincisi Ukrayna'nın Lviv şehrinde yapıldı. Spor dalında ödüle "Asrın Güreşçisi" olarak anılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya layık görüldü. Yerlikaya'nın ödülünü Prof. Dr. Erdal Zorba aldı.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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