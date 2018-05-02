Cimbom'un süper yıldızı Gomis, nöroblastom kanser hastası Nuri Biçer'e moral olması için görüntülü mesaj gönderdi. 22 yaşındaki Nuri Biçer mesajı, "Teşekkür ederim. İnşallah şampiyon olacağız" diyerek cevapladı.
Gomis’ten Nuri Biçer’e anlamlı mesaj
Fransız yıldız, kanser hastası taraftara gönderdiği anlamlı mesajla destek oldu
Etiketler: Gomis , Nuri Biçer , kanser
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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