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’ten ’e anlamlı mesaj

Fransız yıldız, hastası taraftara gönderdiği anlamlı mesajla destek oldu

Gomis’ten Nuri Biçer’e anlamlı mesaj
Cimbom'un süper yıldızı Gomis, nöroblastom hastası Nuri Biçer'e moral olması için görüntülü mesaj gönderdi. 22 yaşındaki Nuri Biçer mesajı, "Teşekkür ederim. İnşallah şampiyon olacağız" diyerek cevapladı.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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