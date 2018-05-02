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  1. Gomis’ten Nuri Biçer’e anlamlı mesaj

’dan iddiası

Marsilya ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli stoperin Glatasaray’la görüştüğünü yazan Fransız basını, “Marsilya, Gomis’ten sonra ’yu da ’a uğurlayabilir” dedi

Fransa’dan Rolando iddiası

Şampiyonluk için son 270 dakika sloganıyla lige konsantre olan , bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon en çok sıkıntı yaşadığı bölge olan stoper mevkisiyle ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı.

KESİN OLARAK AYRILACAK

Fransız basınında çıkan haberlere göre Cimbom, sezon sonunda Marsilya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ile temasta. Tarafların görüşmelere başladığını yazan Fransız basını, "Marsilya, Gomis'in ardından bir başka yıldızını da 'a uğurlayabilir" dedi.

FENER'İN ESKİ GÖZDESİ

Daha önce Porto ve Inter formalarını da giyen 32 yaşındaki Rolando uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer almıştı.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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