Fransa’dan Rolando iddiası

Şampiyonluk için son 270 dakika sloganıyla lige konsantre olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon en çok sıkıntı yaşadığı bölge olan stoper mevkisiyle ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı.

KESİN OLARAK AYRILACAK

Fransız basınında çıkan haberlere göre Cimbom, sezon sonunda Marsilya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rolando ile temasta. Tarafların görüşmelere başladığını yazan Fransız basını, "Marsilya, Gomis'in ardından bir başka yıldızını da İstanbul'a uğurlayabilir" dedi.

FENER'İN ESKİ GÖZDESİ

Daha önce Porto ve Inter formalarını da giyen 32 yaşındaki Rolando uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer almıştı.