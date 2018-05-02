Trabzon'un genç yıldızı Abdülkadir, Sivasspor maçında sakatlanmış ve Antalyaspor deplasmanında forma giyememişti. Genç yıldız dünkü idmanda koşulara başladı. Karadeniz Fırtınası'nın yıldızı Kasımpaşa maçında yeniden takıma dönmeye hazırlanıyor. Abdülkadir Ömür, "Trabzonspor formasını çok özledim. Kasımpaşa maçında yeniden forma giymek istiyorum. Sezonu 5. sırada tamamlamak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" açıklamasını yaptı.
Formamı çok özledim
Antalya maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Abdülkadir Ömür Kasımpaşa sınavında forma istiyor
Etiketler: Abdülkadir Ömür , Trabzonspor
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
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