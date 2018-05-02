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Formamı çok özledim

Antalya maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kasımpaşa sınavında forma istiyor

Formamı çok özledim
Trabzon'un genç yıldızı Abdülkadir, Sivasspor maçında sakatlanmış ve Antalyaspor deplasmanında forma giyememişti. Genç yıldız dünkü idmanda koşulara başladı. Karadeniz Fırtınası'nın yıldızı Kasımpaşa maçında yeniden takıma dönmeye hazırlanıyor. Abdülkadir Ömür, " formasını çok özledim. Kasımpaşa maçında yeniden forma giymek istiyorum. Sezonu 5. sırada tamamlamak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" açıklamasını yaptı.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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