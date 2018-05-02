Fener'de 'Kocaman' hazırlık

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklamasına rağmen Aykut Kocaman'ın bu kararı dikkate almadığı ortaya çıktı. İdmanlarda futbolcularıyla analiz toplantısı bile yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın oyuncularının performanslarıyla ilgili bilgiler verdiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın yapılan toplantıda Beşiktaş'la oynayacaklarmış gibi rakiplerinin güçlü ve zayıf yanlarını masaya yatırdığı öğrenildi. Kocaman'ın futbolcularına Beşiktaş ile oynayacakları yarım saatlik sürede uygulayacakları stratejiyi bile anlattığı belirtildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın daha da ileriye giderek maçta oynayacak Beşiktaşlı futbolculara karşı alınacak önlemleri anlattığı belirlendi. Futbolcularını maça çıkacakmış gibi hareket etmelerini isteyen Aykut Kocaman takımının rehavete girmemesi için her türlü önlemi aldığı gelen bilgiler arasında.
SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
Kanarya Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yüksek tempolu geçen antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu gözden kaçmadı.
8'DE 8'LE TAMAMLAYACAĞIZ
Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Aatif, "Galatasaray derbisinden sonra, '8'de 8 yaparız' demiştim. Geriye 3 maç kaldı. O maçları da kazanacağız. Ve 8'de 8 yapacağız. Sonrasında ligi kaçıncı bitiririz bilemem ama şampiyonluğu çok istiyoruz" dedi.
LİG HENÜZ BİTMEDİ
F.Bahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'den iddialı açıklamalar... Tecrübeli kaleci, "Süper Lig'de son 3 hafta... Henüz lig bitmedi. Galatasaray'ın büyük avantajı olabilir ama sürpriz bir son yaşanabilir" diye konuştu. Volkan Demirel, şampiyon olamamaları durumunda Şampiyonlar Ligi bileti almak istediklerini de sözlerine ekledi.
SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
Kanarya Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yüksek tempolu geçen antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu gözden kaçmadı.
8'DE 8'LE TAMAMLAYACAĞIZ
Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Aatif, "Galatasaray derbisinden sonra, '8'de 8 yaparız' demiştim. Geriye 3 maç kaldı. O maçları da kazanacağız. Ve 8'de 8 yapacağız. Sonrasında ligi kaçıncı bitiririz bilemem ama şampiyonluğu çok istiyoruz" dedi.
LİG HENÜZ BİTMEDİ
F.Bahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'den iddialı açıklamalar... Tecrübeli kaleci, "Süper Lig'de son 3 hafta... Henüz lig bitmedi. Galatasaray'ın büyük avantajı olabilir ama sürpriz bir son yaşanabilir" diye konuştu. Volkan Demirel, şampiyon olamamaları durumunda Şampiyonlar Ligi bileti almak istediklerini de sözlerine ekledi.
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