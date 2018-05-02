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Donk’un tedavisine başlandı

Donk’un tedavisine başlandı

'da sağ ayak iç yan bağında darbe sonrası burkulmaya bağlı orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen 'un tedavisine başlandı. Galatasaray sağlık ekibi Hollandalı orta saha oyuncusunu pazar günü oynanacak Akhisar maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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