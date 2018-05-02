Galatasaray'da sağ ayak iç yan bağında darbe sonrası burkulmaya bağlı orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı. Galatasaray sağlık ekibi Hollandalı orta saha oyuncusunu pazar günü oynanacak Akhisar maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.