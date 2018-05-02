Cem İlkel-Tomic ikilisi birinci turda elendi

TEB BNP Paribas İstanbul Open UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda Ken Skupski-Neal Skupski çiftine 2-0 yenilen milli sporcu Cem İlkel ile Avustralyalı partneri Bernard Tomic, elendi. Cem-Tomic ikilisi, toplamda 57 dakika süren karşılaşmayı 7-5 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.