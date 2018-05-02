;
Yol Durumu
  1. Wimbledon'da şampiyonluk ödülü 34 milyon sterlin
  2. Fransa’dan Rolando iddiası

Cem İlkel-Tomic ikilisi birinci turda elendi

Cem İlkel-Tomic ikilisi birinci turda elendi

BNP Paribas UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda Ken Skupski-Neal Skupski çiftine 2-0 yenilen milli sporcu Cem İlkel ile Avustralyalı partneri Bernard Tomic, elendi. Cem-Tomic ikilisi, toplamda 57 dakika süren karşılaşmayı 7-5 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Etiketler: ,
  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ