;
Yol Durumu
  1. Taraftardan Lens’e tepki

Aynı inançla yola devam edeceğiz

Aynı inançla yola devam edeceğiz

Dergisi'ne konuşan , "Aynı inançla yola devam edeceğiz. Uzun maratonda temel dayanağımız ameğe, adalete, hakkaniyete olan inanç, rakibin emeğine saygı duymak oldu" ifadesini kullandı.

Etiketler: ,
  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ