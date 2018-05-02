Beşiktaş Dergisi'ne konuşan Fikret Orman, "Aynı inançla yola devam edeceğiz. Uzun maratonda temel dayanağımız ameğe, adalete, hakkaniyete olan inanç, rakibin emeğine saygı duymak oldu" ifadesini kullandı.
Aynı inançla yola devam edeceğiz
Etiketler: Fikret Orman , Beşiktaş
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
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