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​8'de 8'le tamamlayacağız

​8de 8le tamamlayacağız

'de son haftaların formda ismi Aatif, " derbisinden sonra, '8'de 8 yaparız' demiştim. Geriye 3 maç kaldı. O maçları da kazanacağız. Ve 8'de 8 yapacağız. Sonrasında ligi kaçıncı bitiririz bilemem ama şampiyonluğu çok istiyoruz" dedi.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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