Trabzon’da feda donemi

Trabzonspor Yönetim kurulu sezon sonunda takımdaki yüksek maliyetli oyunculara, "Fedakarlık yapan herkesin başımızın üstünde yeri var" çağrısında bulunacak. Yönetim bu talebe olumlu yanıt verecek her futbolcuyla devam etmek istiyor. Bordo-Mavililer ekonomik durumu düzeltmek için arayışlarını sürdürüy



YILDIZLARLA MASAYA OTURACAK

Yönetim bankalar ve sponsorlarla yapılan görüşme sonrası futbolcularla görüşecek. Yüksek rakamlar kazanan Burak, Sosa, Kucka ve Onur gibi oyuncular başta olmak üzere futbolcularla masaya oturacak.



TAKIMI AYAĞA KALDIRMALIYIZ

Yönetimin oyuncular ile yapacağı görüşmelerde, "Kulüp ekonomik olarak sıkıntılı dönemde. Hep birlikte takımı ayağa kaldırmalıyız. Fedakarlık yapan herkesin başımızın üstünde yeri var" denecek.



YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK

Oyuncuların çağrıya olumlu yanıt vermesi durumunda hepsiyle yeniden sözleşme imzalanacak. Böylece transfer politikasının da bu oyuncuların tavrına göre netlik kazanacağı belirtildi.