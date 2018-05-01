Terim’den şah-mat

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş zaferinin ardından yaptığı açıklamada, rakibe oynama fırsatı vermediklerini söylemişti. Ortaya çıkan istatistikler, tecrübeli hocanın Beşiktaş'ı ne kadar iyi analiz ettiğini gözler önüne seriyor. Ligin en organize takımı olan Siyah- Beyazlılar, derbiye kadar hücum bölgesinde ortalama 94 pas yapıyordu. Fakat Terim'in pres planı işe yaradı ve Kartal baskı karşısında bocaladı. Şenol Güneş'in ekibi Galatasaray önünde 3. bölgede sadece 44 pas yapabilirken, bunların 35'inde isabet bulabildi. Galatasaray ise hücum bölgesinde 54'ü isabetli 77 pas yaparak rakibini adeta kendi silahıyla vurdu. Ayrıca derbide skor 0-0 iken, Galatasaray rakip yarı alanda 14, Beşiktaş ise yalnızca 3 top kazandı. Bu da Sarı-Kırmızılılar'ın golü elde etmek için ne kadar büyük bir mücadele sergilediğini gözler önüne serdi.