CANLI YAYIN | Real Madrid - Bayern Münih

REAL MADRID 1-1 BAYERN MÜNİH (İlk yarı sonucu)

(3' Kimmich)

(11' Benzema)

REAL MADRID 2-1 BAYERN MÜNİH (İkinci yarı oynanıyor)

(46' Benzema)

STAT: Santiago Bernabeu

SAAT: 21.45

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: TRT 1



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REAL MADRID: Navas, Lucas Vazquez, Ramos, Varane, Marcelo, Kovacic, Kroos, Modric, Asensio, Ronaldo, Benzema

TD: Zinedine Zidane



BAYERN MÜNİH: Ulreich, Kimmich, Hummels, Süle, Alaba, Thiago, Tolisso, James, Müller, Ribery, Lewandowski

TD: Jupp Heynckes

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MAÇIN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

İLK MAÇI REAL MADRID KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Alman temsilcisi Bayern Münih kendi sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaştı. Real Madrid mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak, rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı.



BAYERN TURU GEÇERSE; BİR İLK OLACAK

Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir takım eleme turlarındaki ilk maçlarında iç sahada 2-1 kaybettikten sonra turu geçmeyi başaramadı. Bayern Münih ve Real Madrid, Avrupa kupalarındaki 26. maçlarına çıkacaklar. Bundan önceki 24 maçta Real 12, Bayern ise 11 galibiyet elde etti. Bu eşleşme, aynı zamanda Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla oynanan eşleşme konumunda... Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı son altı maçın tamamını kaybetti. Bu, Alman ekibinin Avrupa kupaları tarihinde bir rakibine karşı elde ettiği en uzun mağlubiyet serisi. Bayern en son Mayıs 2001'de Real Madrid deplasmanından galibiyetle dönmüştü.





REAL MADRID NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı deplasmanda kazanan İspanyol ekibi avantajlı. Her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan Real Madrid olacak. 1-0'lık Bayern Münih galibiyetinde de deplasman golü kuralı, turu Real Madrid'e getirecek.

BAYERN MÜNİH NASIL TUR ATLAR?

Bayern Münih'in tur atlaması için maçı mutlaka kazanması gerekiyor. 2 farklı galibiyetlerde Alman ekibi tur atlarken, 3-2, 4-3, 5-4 gibi sonuçlarla kazanması durumunda da deplasmanda daha fazla gol attığı için tur atlayan takım olacak