Buradan bırakmak genlerinde yok

Derbide Beşiktaş'ı 2-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray gözünü kalan 3 haftaya çevrildi... Herkes Sarı- Kırmızılılar'ın kalan maçlarda ne yapacağını tartışırken, istatistiklere göre yarış sona erdi!.. Çünkü Cimbom bitime 3 hafta kala zirvede olduğu tüm sezonlarda mutlu sona ulaşmayı başardı.



HİÇBİRİNDE ZİRVEDEN İNMEDİ

G.Saray ligin üç puanlı sistemle geçtiği 1987-88 sezonundan itibaren 10 kez bitime 3 hafta kala liderlik koltuğunda oturdu. Cimbom bu 10 sezonda hata yapmadı ve şampiyonluk kupasının sahibi oldu.



TERİM YİNE BAŞARACAK MI?

Söz konusu 10 şampiyonluğun 6'sında ise Terim'in imzası vardı. Tecrübeli hoca, 1996-97, 1997-98,

1998-99, 1999-00, 2011-12, 2012-13 sezonlarında son 3 hafta zirvede yer alan takımını hedefe ulaştırdı.



İKİNCİ SIRADA DA İŞİ BİTİRİYOR!

Cimbom ayrıca son 3 haftaya averajla ikinci sırada girdiği 4 sezonun üçünde de rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı. G.Saray 1992-93'te Beşiktaş, 2005-06 ve 2007-08'de Fener'i geçmeyi başardı.