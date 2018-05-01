Beşiktaş’ta Güneş alarmı!

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan sonra sancılı bir süreç yaşayan Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımdaki durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli hocanın sezon sonunda teknik direktörlüğü bırakarak Siyah-Beyazlı takımdan ayrılacağı söylentileri ayyuka çıktı.
CAMİADA BÜYÜK PANİK VAR
Fenerbahçe maçı sonrası yazarımız Hakkı Yalçın'a, "Hocalığı bırakabilirim" mesajını veren Şenol Güneş'in Galatasaray maçı sonrası yaptığı isteksiz konuşma da bunu doğrular nitelikteydi. Güneş'in moralsiz hali camiada da panik yarattı.
AHMET NUR ÇEBİ'DEN DESTEK
Beşiktaşlı yöneticilerden Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Hocamızı asla bırakmayız. Onunla büyük başarılara imza attık" dedi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi'nin Güneş'le bir toplantı yaparak onu iknaya çalışacağı öğrenildi.
B PLANI AVCI VE SLAVEN BİLİC
Beşiktaş Yönetimi'nin Şenol Güneş'in gitmesi durumunda B Planı'nı belirlediği öne sürüldü. Yönetimin Abdullah Avcı ile Hırvat teknik direktör Slaven Bilic isimlerinin üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında.
CAMİADA BÜYÜK PANİK VAR
Fenerbahçe maçı sonrası yazarımız Hakkı Yalçın'a, "Hocalığı bırakabilirim" mesajını veren Şenol Güneş'in Galatasaray maçı sonrası yaptığı isteksiz konuşma da bunu doğrular nitelikteydi. Güneş'in moralsiz hali camiada da panik yarattı.
AHMET NUR ÇEBİ'DEN DESTEK
Beşiktaşlı yöneticilerden Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Hocamızı asla bırakmayız. Onunla büyük başarılara imza attık" dedi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi'nin Güneş'le bir toplantı yaparak onu iknaya çalışacağı öğrenildi.
B PLANI AVCI VE SLAVEN BİLİC
Beşiktaş Yönetimi'nin Şenol Güneş'in gitmesi durumunda B Planı'nı belirlediği öne sürüldü. Yönetimin Abdullah Avcı ile Hırvat teknik direktör Slaven Bilic isimlerinin üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında.
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