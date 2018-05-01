Beşiktaş sahaya çıkmalı

derbi maçtakiolayları değerlendirdi.dedi.şöyle devam etti: Bizgünü rakibimizi bekleyeceğiz. Sahada maçımızı yaparak final biletini almak isteriz. Rakibin hükmen mağlubiyeti sonrası finale çıkmak futbol adına bizi çok fazla sevindirmez.yıldır bu takımın kaleciliğini yapıyorum.taraftarı, ona herhangi birfutbolcu, hocamız, teknik heyetten birileri veya bir görevli kenardan "" diyorsa, bu uyarıyı dikkate alır.kasti olarakzarar vermeye çalışanbu şahısların iyice araştırılmasınıistiyorum.. Korner köşelerindeve yukarıda bazıkısımlarda