Beşiktaş sahaya çıkmalı

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Fenerbahçe Dergisi'nde derbi maçtaki olayları değerlendirdi. Demirel, "Maçın sonucunun sahada belirlenmesini isterdik. Beşiktaş'ın bu tavrı, futbolu gölgede bırakıyor. Bu olaylar bizim de başımıza geldi. Ama biz formamızla sahadaki yerimizi aldık" dedi.
BEŞİKTAŞ'I SAHADA BEKLEYECEĞİZ
Volkan şöyle devam etti: Biz 3 Mayıs günü rakibimizi bekleyeceğiz. Sahada maçımızı yaparak final biletini almak isteriz. Rakibin hükmen mağlubiyeti sonrası finale çıkmak futbol adına bizi çok fazla sevindirmez.
FENERLİ UYARIYI DİKKATE ALIR!
Ben 15-16 yıldır bu takımın kaleciliğini yapıyorum. Fenerbahçe taraftarı, ona herhangi bir Fenerbahçeli futbolcu, hocamız, teknik heyetten birileri veya bir görevli kenardan "Yapma" diyorsa, bu uyarıyı dikkate alır.
BUNU YAPANLAR PROVOKATÖR
Fenerbahçe'ye kasti olarak zarar vermeye çalışan bu şahısların iyice araştırılmasını istiyorum. Bunlar Fenerbahçeli değil. Korner köşelerinde ve yukarıda bazı kısımlarda konuşlanan provokatörler.
BEŞİKTAŞ'I SAHADA BEKLEYECEĞİZ
Volkan şöyle devam etti: Biz 3 Mayıs günü rakibimizi bekleyeceğiz. Sahada maçımızı yaparak final biletini almak isteriz. Rakibin hükmen mağlubiyeti sonrası finale çıkmak futbol adına bizi çok fazla sevindirmez.
FENERLİ UYARIYI DİKKATE ALIR!
Ben 15-16 yıldır bu takımın kaleciliğini yapıyorum. Fenerbahçe taraftarı, ona herhangi bir Fenerbahçeli futbolcu, hocamız, teknik heyetten birileri veya bir görevli kenardan "Yapma" diyorsa, bu uyarıyı dikkate alır.
BUNU YAPANLAR PROVOKATÖR
Fenerbahçe'ye kasti olarak zarar vermeye çalışan bu şahısların iyice araştırılmasını istiyorum. Bunlar Fenerbahçeli değil. Korner köşelerinde ve yukarıda bazı kısımlarda konuşlanan provokatörler.
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