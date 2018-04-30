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Trabzon'un süper ikilisi

’u ’da galibiyete taşıyan Yusuf Yaz-ı cı ve , atılan 55 golün 31’ine imza attılar...

Trabzonun süper ikilisi
Trabzonspor, spor deplasmanından 3 puanla dönerek Avrupa Kupaları hedefi için sağlam bir adım attı.

BURAK'TAN 23 GOL
'in geride kalan 31 haftasında rakip fileleri 55 kez havalandıran Bordo-Mavili takımda 23, 8 olmak üzere bu iki oyuncu toplam 31 gol kaydetti. İki yıldız, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, ekibinin Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmesinde de önemli rol oynadı.

​42 PUAN KAZANDIRDILAR
Ligde 49 puanla 5. sırada yer alan 'da, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attıkları gollerle 42 puana katkı sağladı.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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