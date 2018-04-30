Trabzon'un süper ikilisi

Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek Avrupa Kupaları hedefi için sağlam bir adım attı.
BURAK'TAN 23 GOL
Süper Lig'in geride kalan 31 haftasında rakip fileleri 55 kez havalandıran Bordo-Mavili takımda Burak Yılmaz 23, Yusuf Yazıcı 8 olmak üzere bu iki oyuncu toplam 31 gol kaydetti. İki yıldız, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmesinde de önemli rol oynadı.
42 PUAN KAZANDIRDILAR
Ligde 49 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor'da, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attıkları gollerle 42 puana katkı sağladı.
BURAK'TAN 23 GOL
Süper Lig'in geride kalan 31 haftasında rakip fileleri 55 kez havalandıran Bordo-Mavili takımda Burak Yılmaz 23, Yusuf Yazıcı 8 olmak üzere bu iki oyuncu toplam 31 gol kaydetti. İki yıldız, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmesinde de önemli rol oynadı.
42 PUAN KAZANDIRDILAR
Ligde 49 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor'da, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attıkları gollerle 42 puana katkı sağladı.
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