Kurtarıcılar Türk hocalar

Spor Toto Süper Lig'de yabancı teknik direktörler teker teker koltuklarını yerli teknik adamlara bırakırken, yerli hocalar performansları ile dikkat çekti. Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerin başında yerli teknik adamların bulunduğu ligimizde neredeyse tüm takımlar yerli hocalara sarıldı. Şu anda Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın 17'sinin başında Türk hocalar var. Ligin tek yabancı hocası ise Kayserispor'u çalıştıran Sumudica.