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Bolt’un veliahtı

Guliyev, ’da düzenlenen ’nda ’ye büyük bir mutluluk yaşattı... Atletizm otoriteleri, Guliyev’in ‘Yeni Bolt’ olabileceğini söyledi

Bolt’un veliahtı Ramil Guliyev
Londra'da düzenlenen 'nın en prestijli yarışlarından biri olarak görülen 200 metrede şampiyon olan Ramil Guliyev, Türk atletizm tarihinin en önemli başarılarından birisine imza attı... Rekortmen Jamaikalı atlet Usain Bolt'un varisi olarak gösterilen Güney Afrikalı Niekerk ile Botswanalı Makwala gibi çok önemli rakiplere karşı yarışan 27 yaşındaki milli atlet, son 50 metrede gücünü harika koruyarak 20.09 ile Türkiye'ye tarihi bir altın madalya getirmişti. Böylece 8 yıldır Bolt'un sahip olduğu dünya şampiyonluğu unvanı bir Türk'e geçti.

AVRUPA'DA MANŞETLERDE
Avrupa basını manşetlere taşıdığı Guliyev için, "Wayde van Niekerk'i geçen Guliyev, 200 metrede çarpıcı bir sona imza attı. Türkiye'nin artık bir şampiyonu var" ifadelerini kullandı.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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