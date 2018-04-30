Bolt’un veliahtı Ramil Guliyev

Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın en prestijli yarışlarından biri olarak görülen 200 metrede şampiyon olan Ramil Guliyev, Türk atletizm tarihinin en önemli başarılarından birisine imza attı... Rekortmen Jamaikalı atlet Usain Bolt'un varisi olarak gösterilen Güney Afrikalı Niekerk ile Botswanalı Makwala gibi çok önemli rakiplere karşı yarışan 27 yaşındaki milli atlet, son 50 metrede gücünü harika koruyarak 20.09 ile Türkiye'ye tarihi bir altın madalya getirmişti. Böylece 8 yıldır Bolt'un sahip olduğu 200 metre dünya şampiyonluğu unvanı bir Türk'e geçti.
AVRUPA'DA MANŞETLERDE
Avrupa basını manşetlere taşıdığı Guliyev için, "Wayde van Niekerk'i geçen Guliyev, 200 metrede çarpıcı bir sona imza attı. Türkiye'nin artık bir şampiyonu var" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA MANŞETLERDE
Avrupa basını manşetlere taşıdığı Guliyev için, "Wayde van Niekerk'i geçen Guliyev, 200 metrede çarpıcı bir sona imza attı. Türkiye'nin artık bir şampiyonu var" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.