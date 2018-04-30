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'e yan bakılmıyor

düşmeme savaşı veren Osmanlı’yı 4 golle geçti. Rakibi önünde 1-0 yenik duruma düşen ekibi 2’nci devrede fırtına gibi esti. ’ın ekibi, lider G.Saray’ı takibe devam etti

Başakşehire yan bakılmıyor
Ligde şampiyonluk savaşı veren Başakşehir, Osmanlıspor'u deplasmanda 4-1 yenerek zirve yarışında önemli bir 3 puan elde etti. Karşılaşmanın ilk yarısının 42. dakikasında Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Musa, topu Numan'a indirdi. Numan yere düşerken vurduğu şutta topu ağlarla buluşturdu. 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısını evsahibi takım 1-0 önde kapatmayı başardı.

TEK KALE OYUN
Karşılaşmanın 2. yarısında sahada sadece vardı. ekibi 52'de Edin Visca ile beraberliği sağladı: 1-1. Bu golden sonra ataklarını artıran Başakşehir 74'te Adebayor, 88'de Epureanu ve 90'da Mossoro'nun golleriyle zorlu karşılaşmadan 4-1 galip ayrılmayı başardı.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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