25 yeni statla zirvedeyiz

Yeni stadyum projelerine devam eden ve Gaziantep, Akhisar, Samsun, Sakarya ve Malatya sonrası bu hafta Tire Stadyumu'nu açan Türkiye, 2007'den bu yana Avrupa'da en çok stat inşa edilen ülke durumunda bulunuyor. Türkiye, dünyada ise ABD sonrası ikinci sırada yer aldı. Ülkede spora yatırımlar her geçen gün artarken, bu süreçte 25 yeni stadyum yapıldı. Türkiye'yi Almanya, İngiltere, Macaristan ve Fransa takip etti.



ÇEVRECİ STATLAR

Yeni stadyumlarda eski usul yöntemlerden de uzaklaşan Türkiye, çevreci stadyum projelerini de stadyumlarına yavaş yavaş entegre ediyor. Sivas'a yapılan Yeni 4 Eylül Stadyumu, Türkiye'nin en çevreci stadyumu durumunda bulunuyor. İklimi uygun olan yeni stadyumlar için de güneş enerji panellerinin kurulumu projelerinin çalışması da sürmekte.