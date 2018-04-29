Paşa paşa zirveye

Fener durdurulamıyor... Müthiş bir çıkış yakalayan Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa deplasmanında da 4-1 kazanarak üst üste 5. galibiyetini aldı. Maç fazlasıyla lider G.Saray'ı yakalarken, Beşiktaş ve Başakşehir'i geçip ikinci sıraya yerleşen Fener bugünkü maçları beklemeye başladı. 17. dakikada ön direkte yükselen Diagne'nin kafa vuruşu dışarı gitti.



​KASIMPAŞA MAÇA İYİ BAŞLADI

27. dakikada Popov'un ortasına Pavelka'nın kafa vuruşu arka direğe paralel olarak dışarı gitti. 31. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali'nin pasında Josef tek vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1.



JOSEF'TEN ŞIK BİR TEK VURUŞ

52. dakikada İlhan'ın kaleye giden şutunu Skrtel çıkaramadı ve skor 1-1 oldu. 64'te Şener ceza sahasında ortaladı, defanstan döndü. Şener ardından çok sert vurdu ve Fener yeniden öne geçti: 1-2.



VALBUENA YİNE GİRDİ VE ATTI

74. dakikada Valbuena'nın golüyle fark ikiye çıktı: 1-3. Gol sonrası Kasımpaşalı oyuncular "Top çizgiyi geçti" itirazı yaptı. Uzatma dakikalarında Valbuena asisti yaptı, Janssen skoru belirledi: 1-4.