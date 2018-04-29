Galatasaray-Beşiktaş |CANLI

Şampiyonluğun en önemli adayı Galatasaray ile gergin bir haftayı geride bırakan Beşiktaş, Türk Telekom'da sezonun

en önemli maçında... Şampiyonluk yarışı veren iki ezeli ekibin yanı sıra Başakşehir ve Fenerbahçe de bu karşılaşmadan çıkacak sonucu dört gözle bekliyor!





İç sahada çok iyi bir seri yakalayan ve taraftarı ile rakiplerini geçmeyi başaran Sarı-Kırmızılı takım, kazanıp 21. şampiyonluğa yelken açmak istiyor. Beşiktaş ise deplasmandan 3 puan ile dönmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak.

Galatasaray, Süper Lig'de 30. haftayı 63 puanla lider geçerken, Beşiktaş ise topladığı 62 puanla haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

YEDEKLER: Eray, Boran, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Linnes, Hakan, Ozan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

YEDEKLER: Tolga, Utku, Vida, Fatih, Necip, Oğuzhan, Lens, Gökhan Töre, Mustafa, Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



STAT: Türk Telekom

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Eray İşcan (Galatasaray) / Caner Erkin (Beşiktaş)

CEZALI: Serdar Aziz (Galatasaray)



ÜÇER OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray ve Beşiktaş'ta zorlu maç öncesinde 3'er futbolcu ceza sınırında. Aslan'da Feghouli, Sinan ve Maicon; Kartal'da ise

Quaresma, Negredo ve Tosic sarı kart görmeleri halinde bir sonraki lig maçı için cezalı duruma düşecekler.



EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 17 lig maçında yenilmedi. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 17 müsabakadan 16 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.



4 MAÇTIR KAZANIYOR

Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olan Beşiktaş, sonraki 4 haftada Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yendi. Siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez Süper Lig'de 4 maç üst üste kazandı.



GALATASARAY SON DÖNEMDE DERBİ KAZANAMIYOR

Galatasaray, son dönemde derbi kazanamıyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda oynadığı son 11 maçta galip gelemedi ve kötü bir seriye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti. Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.



Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın dördünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçta ise iki mağlubiyet ve dört beraberlik yaşadı. Rakipleriyle oynadığı bu 11 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.



DERBİLERDE SON BÖLÜMLERE DİKKAT!

> Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş'ın maçlarında son 15 dakika ve uzatma bölümleri gollü geçiyor.

> Galatasaray, ligde oynadığı 30 karşılaşmanın son bölümlerinde 17 gol atıp, 10 gol yedi.

> Beşiktaş ise aynı dakikalarda rakip fileleri 17 kez havalandırıp, kalesinde 7 gol gördü .

> Bu sezon 68 gol atarak ligin en golcü takımı konumunda bulunan Galatasaray, yediği 25 golle ligin en iyi savunma yapan ekibi Beşiktaş'ı konuk ediyor.





GÖZLER KALECİLERDE

Galatasaray'ın 31 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Beşiktaş'ın 29 yaşındaki İspanyol file bekçisi Fabricio Agosto Ramirez'in sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Galatasaray'da 7. sezondur forma giyen Muslera ile Beşiktaş'ta ikinci sezonunu geçiren Fabricio'nun derbideki mücadeleleri, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Muslera'nın 36. derbisi

Sarı-kırmızılı file bekçisi Fernando Muslera, Türkiye kariyerinde 35. derbide forma giydi. Uruguaylı kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında görev aldığı bu maçlarda 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet gördü. Söz konusu maçlarda rakiplerin 34 golüne engel olamayan Muslera, 13 derbiyi gol yemeden bitirdi. Muslera, Beşiktaş'a karşı 15'i Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 16 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı. Muslera, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 18 gol yedi.

Fabricio'nun 10. derbisi

Fabricio, Galatasaray ile oynanacak maçla Türkiye'de kariyerindeki 10. derbiye çıkacak. İspanyol kaleci, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında 7'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 9 derbide siyah-beyazlı kaleyi korudu. Beşiktaş, Fabricio'nun forma giydiği bu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Fabricio, bu maçlarda rakiplerin 9 golüne engel olamadı. Fabricio, daha önce Galatasaray'a karşı 3 lig maçında kaleye geçti. Beşiktaş bu maçların 2'sini kazanırken, birinde ise berabere kaldı.

GOMİS & TALİSCA

Galatasaray'da Gomis, Beşiktaş'ta ise Talisca, takımlarının en golcü oyuncuları olarak dikkati çekiyor. Her iki oyuncu, takımlarının şampiyonluk yolunda avantaj elde etmesi için derbide gol arayacak.

Ligin en golcüsü Gomis

Ligde bu sezon 68 gol atan Galatasaray adına 27 kez fileleri havalandıran Gomis, gol krallığı yarışında önde bulunuyor. Takımının en büyük hücum silahı olan Gomis, ligin ilk yarısında 14 gol atarken, sezonun ikinci bölümünde şimdiden 13 gole ulaştı. Son 3 maçta sadece bir kez fileleri havalandıran Fransız oyuncu, derbi maçta da gol arayacak. Bu sezonki derbi maçlarda henüz gol sevinci yaşayamayan Bafetimbi Gomis, bu şansızlığını da Beşiktaş karşısında kırmaya çalışacak.



Beşiktaş'ın hücum silahı Talisca

Derbi maçta Galatasaray deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta ise Anderson Talisca, bu sezon takımının en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Bu sezon özellikle ikinci yarıda büyük sorumluluk alan Talisca, rakip fileleri şu ana dek 13 kez havalandırdı. Ligin ilk yarısında 3 defa gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, ikinci devrede ise 10 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekipte gol yollarında katkı veren bir diğer oyuncu Ryan Babel oldu. Hollandalı futbolcu, şu ana dek 12 kez gol sevinci yaşadı.

ASLAN EVİNDE KRAL, KARTAL'A DERTLASMAN!

Topladığı 63 puanın 43'ünü iç sahadaki sonuçlarıyla elde eden Galatasaray, bu sezon şu ana kadar kaydettiği 68 golün 42'sini Türk Telekom Stadı'nda attı. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte kalesinde sadece 9 gol görürken 8 maçta rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. İç saha maçlarında 2,8 gol ortalaması tutturan sarı-kırmızılı ekip, evinde en farklı galibiyetini ise Bursaspor'u 5-0 yenerek elde etti.

Deplasmanlarda sıkıntılı bir sezon geçiren Beşiktaş ise dış sahalarda attığı 22 gole karşılık 16 gol yedi. Siyah-beyazlı ekip deplasmanda en farklı galibiyetini ise 29. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 yenerek aldı. Beşiktaş 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.





Deplasman maçlarında sıkıntılı bir sezon geçiren Beşiktaş, dış saha müsabakalarında sinirlerine hakim olamadı. Bu sezon toplam 5 kırmızı kart gören siyah-beyazlı futbolcular, oyundan ihraç edildikleri bütün maçları deplasmanda yaşadı. Siyah-beyazlıların, 6. haftada Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadıkları derbide 2 oyuncusu kırmızı kartla oyun dışında kalırken Oğuzhan Özyakup maçın ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Galatasaraylı oyuncular ise bu sezon gördükleri 5 kırmızı kartın 3'ünü kendi seyircileri önünde yaşadı.

Bu sezon deplasmanda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışına 2. sıradan devam eden siyah-beyazlı ekip, puan kaybettiği maçlardan üçünde ilk golü bulmasına rağmen 90 dakikayı 3 puanla kapatamadı. Kasımpaşa, Bursaspor, Konyaspor maçlarında ilk golü bularak öne geçen Beşiktaş, 3 takımla da berabere kalarak toplam 6 puan yitirdi. Siyah-beyazlı ekip buna karşın sadece Antalyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı çevirdi ve rakibini 2-1 mağlup etti.

343. RANDEVU

Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 343. kez karşılaşıyor.... Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette, geride kalan 342 maçın 120'sini Galatasaray, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 119 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 43, Beşiktaş ise 34 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 146, siyah-beyazlılar 127 gol attı.

Son 27 lig maçında 5 kırmızı kart

Derbi öncesinde, rekabetteki son 27 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 27 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi. Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 138 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 71, Galatasaray'dan ise 67 futbolcuya sarı kart çıkarıldı.



Penaltıya dikkat

Beşiktaş-Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor. İki takım arasında ligde yapılan son 30 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı. Rekabetteki son 30 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.