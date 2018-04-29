Fırtına Akdeniz'de geri döndü

Trabzonspor, Antalya deplasmanından 3 puanla döndü: 2-1. Henüz 6. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Sol kanattan ilerleyen Doukara'nın yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Güral, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından topu ağlara gönderdi. 20'de Emre, Uğurcan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu genç kaleci çıkardı. 40'ta Trabzonsporlu Olcay Şahan ceza sahası içinden vurdu. Top Charles'in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Burak Yılmaz gole çevirdi.
JURAJ KUCKA'DAN MÜKEMMEL ASİST
51'DE Antalyasporlu Doukara, Hubocan'ı geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan kurtardı. 2 dakika sonra Burak Yılmaz Antalya savunmasını ekarte etti. Çaprazdan vurdu. Top çerçeveyi bulmadı. 62'de Kucka'nın ara pasında Yusuf Yazıcı, şık bir çalımla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.
SON DAKİKALAR NEFESLERİ KESTİ
70'te Burak'ın pasında N'Doye kale dibinde tamamlayacakken son anda savunma araya girdi. 79'da Antalyasporlu Doukara ceza sahasına girdi yakın mesafeden vurdu, Uğurcan mutlak golü çıkardı. 87'de N'Doye kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı ama golü bulamadı. 90+5'te Burak kaleciyle karşı karşıya kaçırdı.
JURAJ KUCKA'DAN MÜKEMMEL ASİST
51'DE Antalyasporlu Doukara, Hubocan'ı geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan kurtardı. 2 dakika sonra Burak Yılmaz Antalya savunmasını ekarte etti. Çaprazdan vurdu. Top çerçeveyi bulmadı. 62'de Kucka'nın ara pasında Yusuf Yazıcı, şık bir çalımla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.
SON DAKİKALAR NEFESLERİ KESTİ
70'te Burak'ın pasında N'Doye kale dibinde tamamlayacakken son anda savunma araya girdi. 79'da Antalyasporlu Doukara ceza sahasına girdi yakın mesafeden vurdu, Uğurcan mutlak golü çıkardı. 87'de N'Doye kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı ama golü bulamadı. 90+5'te Burak kaleciyle karşı karşıya kaçırdı.
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