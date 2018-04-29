Fener’den Beşiktaş’a 5 dikişli gönderme

F.Bahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk yarısında girdiği ikili mücadelede başına darbe alan Martin Skrtel'in kafasında kanama meydana gelmişti. Slovak futbolcu başına atılan dikişler sonrası oyuna devam ederken, maç sonunda Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gönderme geldi. Önceki hafta oynanan Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş'in başında kanama olmadığı halde dikiş atıldığını savunan Sarı-Lacivertliler, Skrtel'in kanlar içinde kaldığı anın fotoğrafını, "Futbolcumuzun kafasına 5 dikiş atılmıştır" notu ile paylaştı.







5 DİKİŞ DE HASTANEDE ATILDI

Kasımpaşa maçında başına 5 dikiş atılan ve karşılaşmaya bu şekilde devam eden Fenerbahçeli Martin Skrtel, mücadelenin bitiş düdüğüyle ambulansla hastaneye götürüldü. Skrtel'e 5 dikiş daha atıldığı belirtildi.