CANLI | Osmanlıspor - Başakşehir

Süper Lig'de tüm gözler Galatasaray- Beşiktaş derbisine çevrilirken, çok kritik bir mücadele ligin kaderini değiştirebilir. 62 puandaki Başakşehir, 32 puanla ligin 16. sırasında bulunan Osmanlıspor'un konuğu oluyor. Abdullah Avcı'nın ekibi şampiyonluk yolunda galibiyete kilitlenirken, kurtuluş savaşı veren İrfan Buz'un öğrencileri de 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor. Zorlu 90 dakikadan çıkacak sonuç, ligin hem üstünü hem de altını doğrudan ilgilendiriyor. Başakşehir'de Napoleoni dışında eksik futbolcu yok. Ev sahibi Osmanlı'da ise Mehmet Batdal ile Payam sakat.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor, şampiyonluk yarışı veren Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 16:00'da başlayan maçı Ümit Öztürk yönetiyor.

OSMANLISPOR 1-0 BAŞAKŞEHİR (İKİNCİ YARI BAŞLADI)



42' Numan Çürüksu





11'LER



Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Tiago, Musa, Ceyhun, Serdar, Lumanza, Regattin, Cikaleshi.



Başakşehir: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Arda, Elia, Visca, Adebayor.



Osmanlıspor'un kalan maçları



Başakşehir

Alanyaspor (d)

Beşiktaş

Akhisarspor (d)



Başakşehir'in kalan maçları



Osmanlıspor (d)

Sivasspor

Antalyaspor (d)

Kasımpaşa.