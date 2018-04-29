CANLI | Osmanlıspor - Başakşehir

Süper Lig'de tüm gözler Galatasaray- Beşiktaş derbisine çevrilirken, çok kritik bir mücadele ligin kaderini değiştirebilir. 62 puandaki Başakşehir, 32 puanla ligin 16. sırasında bulunan Osmanlıspor'un konuğu oluyor. Abdullah Avcı'nın ekibi şampiyonluk yolunda galibiyete kilitlenirken, kurtuluş savaşı veren İrfan Buz'un öğrencileri de 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor. Zorlu 90 dakikadan çıkacak sonuç, ligin hem üstünü hem de altını doğrudan ilgilendiriyor. Başakşehir'de Napoleoni dışında eksik futbolcu yok. Ev sahibi Osmanlı'da ise Mehmet Batdal ile Payam sakat.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor, şampiyonluk yarışı veren Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 16:00'da başlayan maçı Ümit Öztürk yönetiyor.
OSMANLISPOR 1-0 BAŞAKŞEHİR (İKİNCİ YARI BAŞLADI)
42' Numan Çürüksu
11'LER
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Tiago, Musa, Ceyhun, Serdar, Lumanza, Regattin, Cikaleshi.
Başakşehir: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Arda, Elia, Visca, Adebayor.
Osmanlıspor'un kalan maçları
Başakşehir
Alanyaspor (d)
Beşiktaş
Akhisarspor (d)
Başakşehir'in kalan maçları
Osmanlıspor (d)
Sivasspor
Antalyaspor (d)
Kasımpaşa.
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