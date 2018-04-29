Beşiktaş sahaya çıkacaktır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Çok kritik bir haftada önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Kocaman, bugünkü Galatasaray- Beşiktaş derbisinden çıkacak sonucu merakla beklediklerini söyledi.
BEŞİKTAŞ İNANDIRICI DEĞİL
Kocaman, olaylı F.Bahçe - Beşiktaş maçı için verilen "Kaldığı yerden devam kararı" üzerine Siyah- Beyazlılar'ın maça çıkmayacağını açıklamasını da inandırıcı bulmadığını söyledi.
MAÇ SAHADA BİTSİN İSTİYORUM
Beşiktaş'ın maça çıkacığını düşündüğünü belirten başarılı hoca, "Bir futbolsever olarak maçın sahada bitmesini istiyorum. Beşiktaş'ın bizi yenecek gücü var. Biz 10 kişiyken orada 2-1 öne geçtik." dedi.
3 PENALTIMIZI VERİLMEDİ
Kasımpaşa maçında hakem Cüneyt Çakır'ın 3 penaltılarını vermediğini de sözlerine ekleyen Aykut Kocaman, "Hakemler son haftalara girilirken çok daha dikkatli olmalı" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ İNANDIRICI DEĞİL
Kocaman, olaylı F.Bahçe - Beşiktaş maçı için verilen "Kaldığı yerden devam kararı" üzerine Siyah- Beyazlılar'ın maça çıkmayacağını açıklamasını da inandırıcı bulmadığını söyledi.
MAÇ SAHADA BİTSİN İSTİYORUM
Beşiktaş'ın maça çıkacığını düşündüğünü belirten başarılı hoca, "Bir futbolsever olarak maçın sahada bitmesini istiyorum. Beşiktaş'ın bizi yenecek gücü var. Biz 10 kişiyken orada 2-1 öne geçtik." dedi.
3 PENALTIMIZI VERİLMEDİ
Kasımpaşa maçında hakem Cüneyt Çakır'ın 3 penaltılarını vermediğini de sözlerine ekleyen Aykut Kocaman, "Hakemler son haftalara girilirken çok daha dikkatli olmalı" diye konuştu.
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