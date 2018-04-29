Başakşehir Osmanlıspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti
Osmanlıspor ve Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. İlk yarı 1-0 geride kapan Başakşehir ikinci yarıda gol oldu yağdı. Visça ile beraberliği yakalayan Başakşehir karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Osmanlıspor ve Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. İlk yarı 1-0 geride kapatan Başakşehir ikinci yarıda gol oldu yağdı. Visça ile beraberliği yakalayan Başakşehir karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.