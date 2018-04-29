Başakşehir Osmanlıspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti

Osmanlıspor ve Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. İlk yarı 1-0 geride kapatan Başakşehir ikinci yarıda gol oldu yağdı. Visça ile beraberliği yakalayan Başakşehir karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.