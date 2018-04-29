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Başakşehir Osmanlıspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti

Osmanlıspor ve Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. İlk yarı 1-0 geride kapan Başakşehir ikinci yarıda gol oldu yağdı. Visça ile beraberliği yakalayan Başakşehir karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Başakşehirin zirve inadı
Osmanlıspor ve Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. İlk yarı 1-0 geride kapatan Başakşehir ikinci yarıda gol oldu yağdı. Visça ile beraberliği yakalayan Başakşehir karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
  • 29 Nisan 2018, Pazar 16:03
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