TFF. 1'Lig'in 33. haftasında lider Çaykur Rizespor deplasmanda lig'in 3. sırasında yer alana Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Çaykur Rizespor son hafta öncesi Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Süper Lig'e yükselen bir diğer takım MKE Ankaragücü oldu. Deplasmanda GM Manisaspor'u 3-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, puanını 62'ye yükselti ve Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Ümraniyespor evinde Çaykur Rizespor'a mağlup oldu ve 58 puanla 3. sırada kaldı ve play-off'u garantiledi. Play-off'u garantileyen diğer takım ise Eskişehirspor ile 2-2 berabere kalan Boluspor oldu.

Play-off'a kalma şansını son maça bırakan takımlar ise şöyle;

Gaziantepspor BB

Altınordu

BB Erzurumspor