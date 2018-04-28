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'e çıkan iki takım belli oldu

1. Lig'de 33. hafta maçları oynanırken Spor Toto 'e çıkma heyecanı yaşandı. Lider deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'e yükseldi. Ankaragücü de deplasmanda GM Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Süper Lige çıkan iki takım belli oldu

. 1'Lig'in 33. haftasında lider deplasmanda lig'in 3. sırasında yer alana Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Çaykur Rizespor son hafta öncesi 'e yükselmeyi garantiledi.

Süper Lig'e yükselen bir diğer takım MKE Ankaragücü oldu. Deplasmanda GM Manisaspor'u 3-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, puanını 62'ye yükselti ve Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Ümraniyespor evinde Çaykur Rizespor'a mağlup oldu ve 58 puanla 3. sırada kaldı ve play-off'u garantiledi. Play-off'u garantileyen diğer takım ise ile 2-2 berabere kalan oldu.

Play-off'a kalma şansını son maça bırakan takımlar ise şöyle;

BB
Altınordu
BB Erzurumspor

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 17:28
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