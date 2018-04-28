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Risk yok basit oyna

Maicon ile bir görüşme yapan teknik patron , “ ve maçındaki riskli pas ve hareketlerden kaçın. Basit oyna” diyerek uyarılarda bulundu

Risk yok basit oyna
Teknik Direktörü Fatih Terim'in yarınki de cezalı Serdar Aziz'in yerine forma vermeyi düşündüğü Maicon ile özel bir görüşme yaptı.

TELAFİSİ OLMAYACAK
Telafisi olmayan çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında olduğu gibi riskli pas ve hareketlerden kaçınmanı istiyorum. Basit oyna. Bu şekilde daha güven verici" dedi. Hocasını dikkatle dinleyen Brezilyalı stoper de dersi maçta söylediklerini harfiyen uygulayacağını söyledi.

EKÜRİSİ DENAYER
Derbi maçta savunmanın göbeğinde Denayer ile Maicon, sağ bekte Mariano, solda ise Nagatomo'nun oynayacağı öğrenildi.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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