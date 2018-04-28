Kupayı bırak lige bak

Derbi haftasını fırsat olarak gören F.Bahçe'de Aykut Kocaman, Kasımpaşa engelini yüksek takımın konsantrasyonu ile aşacaklarına inanıyor. Tecrübeli hoca, takıma yaptığı konuşmada, "Kupayı şu an unutmalıyız. Kasımpaşa maçı çok önemli. Alacağımız galibiyetle son 3 haftaya umutlu gireceğiz" diye konuştu.
VİDEO GÖRÜNTÜLERİ İLE ANLATTI
Oyuncuları ile bireysel toplantılar gerçekleştiren ve video analizlerle hatalarını gösteren Kocaman, son dört haftada hiç kredileri olmadığını ve telafisini yapamayacakları hatalara tahammülünün kalmadığını söyledi.
ATAĞA ÇIKARKEN DİKKAT EDİN
Özellikle savunma oyuncularının dikkatini çeken Aykut Kocaman, özellikle kendileri atağa çıkarken rakibe gol pozisyonuna sebebiyet vermemek adına daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.
GENEL FORM DURUMU İYİ...
Kasımpaşa maçı öncesi sarı lacivertli takımda kadronun bozulmaması beklenirken, sakat veya cezalı oyuncunun da bulunmaması ve takımın genel form durumunun iyi olamı Kocaman'ın yüzünü güldürüyor.
VİDEO GÖRÜNTÜLERİ İLE ANLATTI
Oyuncuları ile bireysel toplantılar gerçekleştiren ve video analizlerle hatalarını gösteren Kocaman, son dört haftada hiç kredileri olmadığını ve telafisini yapamayacakları hatalara tahammülünün kalmadığını söyledi.
ATAĞA ÇIKARKEN DİKKAT EDİN
Özellikle savunma oyuncularının dikkatini çeken Aykut Kocaman, özellikle kendileri atağa çıkarken rakibe gol pozisyonuna sebebiyet vermemek adına daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.
GENEL FORM DURUMU İYİ...
Kasımpaşa maçı öncesi sarı lacivertli takımda kadronun bozulmaması beklenirken, sakat veya cezalı oyuncunun da bulunmaması ve takımın genel form durumunun iyi olamı Kocaman'ın yüzünü güldürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.