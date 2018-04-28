Kupayı bırak lige bak

haftasını fırsat olarak görenengelini yüksek takımın konsantrasyonu ile aşacaklarına inanıyor. Tecrübeli hoca, takıma yaptığı konuşmada, "Kupayı şu an unutmalıyız.maçı çok önemli. Alacağımız galibiyetle son 3 haftaya umutlu gireceğiz" diye konuştu.ile bireysel toplantılar gerçekleştiren ve video analizlerle hatalarını gösteren Kocaman, son dört haftada hiç kredileri olmadığını ve telafisini yapamayacakları hatalara tahammülünün kalmadığını söyledi.savunma oyuncularının dikkatini çeken, özellikle kendileri atağa çıkarken rakibe gol pozisyonuna sebebiyet vermemek adına daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.maçı öncesi sarı lacivertli takımda kadronun bozulmaması beklenirken, sakat veya cezalı oyuncunun da bulunmaması ve takımın genel form durumunun iyi olamıyüzünü güldürüyor.