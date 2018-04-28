Kadroyu gençleştirme çalışmalarna devre arasından itibaren hız veren Fenerbahçe'nin bu kez deniz aşırı bir takviye yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de Neto'nun yerine Conti geliyor!
Kadroyu gençleştirme çalışmalarna devre arasından itibaren hız veren Fenerbahçe'nin bu kez deniz aşırı bir takviye yaptığı iddia edildi.
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