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22 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Derbi olayları nedeniyle Perşembe günü 3 kişi tutuklanmıştı. Dün de 22 kişi daha adliyeye sevk edildi

22 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe ile arasındaki kupa derbisi olayları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de dün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Perşembe günü adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklanmış 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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