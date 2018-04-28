Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki kupa derbisi olayları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de dün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Perşembe günü adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklanmış 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
22 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Derbi olayları nedeniyle Perşembe günü 3 kişi tutuklanmıştı. Dün de 22 kişi daha adliyeye sevk edildi
Etiketler: Anadolu Adalet Sarayı , Beşiktaş , Kartal , Fenerbahçe , olaylı derbi , Şenol Güneş , yaralanma
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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