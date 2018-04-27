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Saray'da Tolga krizi

Akhisar ile oynanan kupa maçında oyundan alınan ve Alanya’ya götürülmeyen Tolga Ciğerci derbi öncesi idmana çıkmadı. Yönetimin açıklaması da kriz olduğunu gösterdi

Sarayda Tolga krizi
Galatasaray'da pazar günü Beşiktaş ile oynanacak çok kritik derbi öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Terim döneminde fazla forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci idmana çıkmadı. Kulüpten yapılan açıklamada ise "Tolga ağrılarını gerekçe gösterdi" ifadesi kullanıldı.

SOĞUK SAVAŞ İDDİASI
Akhisarspor ile oyanan kupa maçının devre arasında oyundan alınan, sonrasında Alanyaspor deplasmanına götürülmeyen Tolga Ciğerci ile Fatih Terim arasında soğuk savaş yaşandığı yazılıp çiziliyordu. Dün yaşanan bu gelişmenin ardından tecrübeli hocanın nasıl bir tavır takınacağı ve sonuçlarının ne olacağı ise merak konusu.
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