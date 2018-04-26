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’den çıkarması

, için adaylık başvurusu resmi teklif dosyasını bugün ’ya sunacak

TFF’den Uefa çıkarması
'nu, için adaylık başvurusu resmi teklif dosyasını, 'ya bugün sunacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezine çıkarma yapacak Türk delegasyonunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı , UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Alaattin Aykaç ve Mustafa Çağlar ile Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye Tanıtım Elçisi Barış Telli yer alacak.

İşte ADAY STATLAR
Adaylık dosyasında, Ali Sami Yen ve Şenol Güneş Spor Kompleksi, Yeni Eskişehir, Yeni Kocaeli, Atatürk Olimpiyat, Gaziantep Stadı, Antalya, Konya ve Bursa statları yer alıyor.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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