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  1. Öze dönüş olacak

Olaylı derbide flaş gelişme

Olaylı derbide flaş gelişme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında ile 'ın karşı karşıya geldiği yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen maçla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 25'i adliyeye sevk edildi.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 07:35
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