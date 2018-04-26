Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen maçla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 25'i adliyeye sevk edildi.Detaylar geliyor...
Olaylı derbide flaş gelişme
Etiketler: Beşiktaş , Fenerbahçe
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