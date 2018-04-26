Mağdur değilim şikayetçi değilim

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Şenol Güneş ile Tolga Zengin, Caner ve Quaresma için sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri F.Bahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57. dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili soruşturma nedeniyle dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
MAĞDUR SIFATIYLA İFADE VERİLDİ
Savcılık yetkilileri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Siyah-Beyazlı futbolculardan Tolga Zengin, Quaresma ve Caner Erkin'in mağdur sıfatıyla ifadesini aldı. 3 futbolcuya şikayetçi olup olmadıkları soruldu.
GÜNEŞ DE ŞİKAYETÇİ OLMADI
Futbolcuların ifadesini başvurulduktan sonra bu kez Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştirildi. Güneş bu görüşmede, "Mağdur değilim, şikayetçi de değilim" açıklamasını yaptı.
GÜNEŞ'İN İFADESİ KISA SÜRDÜ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu açıklamasından sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Şenol Güneş ardından takımın başında idmana çıktı.
VİCDANİ BİR KARAR
Gürcan Bilgiç: Futbol Federasyonu bu kararı verirken raporlardan ziyade vicdani davrandığını düşünüyorum. Çünkü maçın tatil edilmesini gerektiren olaylar çıktığında iki tarafın ciddi şekilde etkileşimi var. Şenol hoca yaralanıyor ama sahayı hakemden izin almadan terk ediyor. Bu karara muhtemelen emniyetten alınan görüşler de eklenmiştir. Böyle bir maçın sahada bitmesi lazımdı. Kalan bölümü "Delikanlı gibi oynayacaklar.
TFF DOĞRU YAPTI
Oktay Derelioğlu: Bu maçın iptalinin yanlış olduğunu düşünenlerdenim. O maçta tribünlerin boşaltılması gerekirdi. Ondan sonra maça devam edilmeliydi. Maçın kaldığı yerden tekrarı doğru bir karar. Ancak ben yönetimsel hataların olduğunu düşünüyorum. Maçlara ahlaksız ve saygısız insanlar geliyor. Biz sadece olay anına bakmakla yetiniyoruz. Bu tür insanlara karşı önlem alınması gerekir. Yoksa bu işin önünü alamayız.
MAĞDUR SIFATIYLA İFADE VERİLDİ
Savcılık yetkilileri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Siyah-Beyazlı futbolculardan Tolga Zengin, Quaresma ve Caner Erkin'in mağdur sıfatıyla ifadesini aldı. 3 futbolcuya şikayetçi olup olmadıkları soruldu.
GÜNEŞ DE ŞİKAYETÇİ OLMADI
Futbolcuların ifadesini başvurulduktan sonra bu kez Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştirildi. Güneş bu görüşmede, "Mağdur değilim, şikayetçi de değilim" açıklamasını yaptı.
GÜNEŞ'İN İFADESİ KISA SÜRDÜ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu açıklamasından sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Şenol Güneş ardından takımın başında idmana çıktı.
VİCDANİ BİR KARAR
Gürcan Bilgiç: Futbol Federasyonu bu kararı verirken raporlardan ziyade vicdani davrandığını düşünüyorum. Çünkü maçın tatil edilmesini gerektiren olaylar çıktığında iki tarafın ciddi şekilde etkileşimi var. Şenol hoca yaralanıyor ama sahayı hakemden izin almadan terk ediyor. Bu karara muhtemelen emniyetten alınan görüşler de eklenmiştir. Böyle bir maçın sahada bitmesi lazımdı. Kalan bölümü "Delikanlı gibi oynayacaklar.
TFF DOĞRU YAPTI
Oktay Derelioğlu: Bu maçın iptalinin yanlış olduğunu düşünenlerdenim. O maçta tribünlerin boşaltılması gerekirdi. Ondan sonra maça devam edilmeliydi. Maçın kaldığı yerden tekrarı doğru bir karar. Ancak ben yönetimsel hataların olduğunu düşünüyorum. Maçlara ahlaksız ve saygısız insanlar geliyor. Biz sadece olay anına bakmakla yetiniyoruz. Bu tür insanlara karşı önlem alınması gerekir. Yoksa bu işin önünü alamayız.
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